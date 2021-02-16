曾任美國白宮國安會亞洲資深主任的葛林（Michael Green）與麥艾文（Evan Medeiros），在全球重要期刊「外交事務」（Foreign Affairs）官網刊登專文，批評川普政府最後兩週解除美國對台交往限制的做法，只是政治操作，不是真正支持台灣的做法，對此國民黨立委陳以信也直言，回頭看當初台灣執政黨竟也配合外人操弄國家安全，讓人憂心，希望綠營能知所警惕。

陳以信在臉書指出，葛林與麥艾文提到川普的作法並非是一種原則性的政策改革，而是用來限制拜登新政府的一種政治操作（political gesture）。他們強調，美國如果真正支持台灣，應是幫助台灣極小化其面對中國的脆弱性（vulnerabilities），讓台灣享有其應得的尊嚴與尊重。

陳以信表示，這兩位作者都是美國建制派外交專家，都曾在白宮國安會主導對台事務，葛林是在小布希政府，麥艾文是在歐巴馬政府，他們都對台灣具有真正情感，也都深知美國對台義務與利益之所在。

因此陳以信強調，今天這兩人能跨越黨派，就對台事務發表共同看法，不僅值得台灣各界重視，尤其應讓綠營府黨高層知所警惕。畢竟年初他們才對美國解除對台交往限制感到欣喜若狂，結果不過是配合美國國內政治玩了一場政治操作，現在一切回到原點，台灣無失也無得。只是過程中，看到台灣府黨如此配合外人操弄自身國家安全，想來反而令人捏把冷汗感到更加憂心。

(中時 )