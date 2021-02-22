有意參選2024總統大選的中廣董事長趙少康，日前狠嗆行政院長蘇貞昌「事事好爭辯」，國民黨立委陳以信直言，趙說的沒錯，因為自己有切身體會，他透露，上會期質詢蘇貞昌3次，感覺蘇答詢風格像是金庸武俠小說裡的西毒歐陽鋒「刁鑽、陰狠」。總一再靠「強辯硬拗」過關。此外，對於近日蘇揆媒體民調死亡交叉，陳以信說，「這代表人民已厭倦他的風格」。

國民黨立委 陳以信。(圖/本報資料照)

陳以信22日在臉書PO出一段質詢影片，提到他第一次在質詢台碰上「蘇強辯」，他批蔡政府開放美豬政策是「孩子生了才說要結婚」，蘇卻強辯說「只是預產期」。陳以信強調，自己當時想回駁，但又怕話粗俗一時說不出口，真的差一點著了他的道。

陳以信還說，立院質詢就是要有問有答，因為立委代表人民，而院長代表政府，唯有透過問答，人民得以監督政府，權力才能得到制衡。只是每次在台上碰到蘇強辯時，他心裡都覺得悲哀，堂堂國家最高行政首長，面對立委代表人民監督，竟然一再想靠強辯硬拗過關，這個政府心中到底把人民放哪裡？

而據《聯合新聞》取得民進黨內部民調，蘇貞昌1月底的數據滿意度是43.5%，不滿意度是47.2%，不滿意度超越滿意度，出現死亡交叉。陳以信認為，這代表人民已厭倦他的風格，希望他能好好反省。這會期總質詢，預計三月初會再質詢蘇院長，真心這次希望他別再強辯了。

趙少康說蘇貞昌事事好爭辯，他說的沒錯！以信對此有切身體會。上會期很難得，我在立法院中有三次機會質詢蘇貞昌，結果每次都像在吵架。蘇的答辯風格很刁鑽，武功雖高但卻是西毒歐陽鋒陰狠那種，動不動就要酸你幾句，吃人豆腐，佔你便宜。難怪很多委員根本不想... 由陳以信發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)