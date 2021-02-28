國營事業人事近來大更動，引發外界質疑行政院長蘇貞昌掌握國營事業就是為參選總統布局，雖行政院發言人羅秉成回應，這些都是「揣測」，蘇揆用人惟才，且適才適所。但是曾經待過蘇貞昌辦公室、前台北市議員、現任台北花卉公司副董事長呂瀅瀅26日在廣播節目中直言，「整體看來我認為蘇做到這樣子程度是有企圖心，不可能放棄，我認為他會選總統」。

呂瀅瀅過去曾經是民進黨籍台北市議員，也曾經待過蘇貞昌辦公室擔任秘書，當時更被封為台北市議會「漂亮寶貝」，如今身在台北市府也一直被認為隨時可能再度參選從政。面對蘇院長近來動作頻頻，呂瀅瀅26日在廣播節目《千秋萬事》中，以她對蘇貞昌的了解直言，這代表她個人立場，但蘇站在行政院長位置，開始做人事布局，一定有政治企圖心，不管是培育人才或者政治布局。

呂瀅瀅分析，蘇貞昌做事效率非常強，大家也知道他是非常霸氣的人，整體看來他做到這樣子程度，是有企圖心的，不可能放棄 「我認為他會選總統！」

另外，針對近期熱門的罷免議題，被點名的民進黨台北市立委吳思瑤，罷免程序第一階段提議連署已達標。呂瀅瀅說，每位政治人物說過的話都要負責，若過去確實講反萊豬，轉變立場若未清楚說明，那選民會有直接反應，這就是民主自由，民意代表必須負責。

呂瀅瀅透露，25日在里長辦公室討論推廣花卉議題，也確實有聽到群眾有在討論吳思瑤罷免案，聽說還是陸續在簽署，實際份數不清楚，但都有聽到民眾在討論。

(中時新聞網)