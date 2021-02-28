國營事業人事近來大更動，引發外界質疑行政院長蘇貞昌掌握國營事業就是為參選總統布局，雖行政院發言人羅秉成回應，這些都是「揣測」，蘇揆用人惟才，且適才適所。但是曾經待過蘇貞昌辦公室、前台北市議員、現任台北花卉公司副董事長呂瀅瀅26日在廣播節目中直言，「整體看來我認為蘇做到這樣子程度是有企圖心，不可能放棄，我認為他會選總統」。
呂瀅瀅過去曾經是民進黨籍台北市議員，也曾經待過蘇貞昌辦公室擔任秘書，當時更被封為台北市議會「漂亮寶貝」，如今身在台北市府也一直被認為隨時可能再度參選從政。面對蘇院長近來動作頻頻，呂瀅瀅26日在廣播節目《千秋萬事》中，以她對蘇貞昌的了解直言，這代表她個人立場，但蘇站在行政院長位置，開始做人事布局，一定有政治企圖心，不管是培育人才或者政治布局。
呂瀅瀅分析，蘇貞昌做事效率非常強，大家也知道他是非常霸氣的人，整體看來他做到這樣子程度，是有企圖心的，不可能放棄 「我認為他會選總統！」
另外，針對近期熱門的罷免議題，被點名的民進黨台北市立委吳思瑤，罷免程序第一階段提議連署已達標。呂瀅瀅說，每位政治人物說過的話都要負責，若過去確實講反萊豬，轉變立場若未清楚說明，那選民會有直接反應，這就是民主自由，民意代表必須負責。
呂瀅瀅透露，25日在里長辦公室討論推廣花卉議題，也確實有聽到群眾有在討論吳思瑤罷免案，聽說還是陸續在簽署，實際份數不清楚，但都有聽到民眾在討論。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。