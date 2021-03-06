陳以信獻花給蘇貞昌、陳時中，強調是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛勞。(影片約從44分25秒起)

國民黨不分區立委陳以信5日在立院質詢時，因高度肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，主動獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，此舉引發部分藍營支持者反彈，而他則是兩度在臉書發文致歉。媒體人韋安今(6日)在臉書分享對此事看法，他認為前總統馬英九應該表態，「自己推薦這樣的不分區『感恩』立委，該不該辭職負責。」

陳以信5日晚間遭前國民黨副秘書長蔡正元不滿，怒譙「拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不出來」；陳隨即在臉書發文還原始末，強調這次送花很簡單，就是把親身經歷實情告訴蘇貞昌院長與陳時中部長，送花要向所有防疫醫護人員感謝，這是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，要表示歉意，下次也會避免。

而6日上午，陳以信更再度發文強調，送花的舉動讓很多人錯愕誤會，「這是個人事前思慮不周，讓許多支持者感到失望洩氣」、「這讓以信特別感到自責與歉意，已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。」

對於陳以信的道歉，韋安在臉書質疑，「陳以信這樣做，台北市議員羅智強舒服嗎？時代力量、民眾黨不會這樣做，偏偏國民黨的立委陳以信要給蘇貞昌、陳時中獻花。同樣是馬系人馬的羅智強在前線衝殺，天天被綠營追殺，後方的陳以信，則開始對綠營感恩。」

因此，韋安認為馬英九應該表態，自己推薦這樣的不分區「感恩」立委，該不該辭職負責。他更稱，「感謝一線防疫人員有很多方式，而不是向當朝高官『下跪』。」

然而，針對獻花風波，國民黨考紀會主委葉慶元6日表示，「這沒有黨紀問題，黨中央沒有規定不能獻花，這反而顯得國民黨很多元」。

(中時新聞網)