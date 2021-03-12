高雄近期頻發生槍擊事件，外界嘲諷高雄市「慶記之都」，行政院長蘇貞昌日前受訪稱，情殺、仇殺難免，引發藍營批評「雙標」，要求蘇貞昌向高雄市民道歉。對此，蘇貞昌今受訪強調，治安不要分藍綠，也不要互相攻擊，政府很重視治安問題，他都會緊盯，如果警察有怠慢一定會究責。

國民黨昨舉行記者會質疑，韓國瑜市長任內，轄內發生治安滋擾事件，蘇貞昌震怒撤換警察局長，徐國勇、警政署長陳家欽大張旗鼓南下坐鎮；現在陳其邁執政後，徐國勇面對治安零分的港都，卻迴避南下坐鎮，僅稱第一時間都有「電話聯絡」，連蘇貞昌都說民調顯示人民對治安滿意度提升，甚至認為「突發治安事件、情殺、仇殺難免」。

針對治安問題，蘇貞昌今上午赴立法院備質詢前受訪表示，我們還是要用盡心力防止治安惡化，從這段時間民調看來，民眾對於治安改善有感，他也嚴正要求警察首長用盡心力防制犯罪，特別是幫派、暴力討債、詐欺集團都是人民最痛惡，一定要盡全力偵辦，警方也都戰戰兢兢，他都會緊盯。

治安問題掀起藍綠論戰，蘇貞昌說，治安不要分藍綠，也不要互相攻擊，反而是若有看到奇怪的人事物，希望民眾早點向警方通報，警察一定會馬上趕到場，就可以防止製毒販毒、賭場、討債集團，如果警察有怠慢，他一定會究責。

至於藍營要求蘇貞昌道歉，蘇貞昌並未主動提及，僅一再重申政府很重視治安，並請民眾當線民，發現異狀就向警方通風報信。

(中時 )