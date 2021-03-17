民進黨台中市議員16日於台中市議會臨時會中痛批，泛藍學者要牽線中國核電集團給盧秀燕，聲稱要在台中市重啟核四；盧秀燕態度強硬，表示「我跟台中人都堅決反對」，不過目前據她了解，中央沒有這樣的打算。對於綠議員要逼盧秀燕給個答案，媒體人黃暐瀚直言，這很明顯就是一個轉移焦點的政治套路，「比瞎還瞎的質詢，我真的無言以對」。

黃暐瀚今在臉書指出，先是有記者去問前總統馬英九，「要不要把核四移去台中」，大批台中民進黨市議員再對市長盧秀燕進行「秀燕包圍網」，要逼盧秀燕給個答案。

但核電廠的設置，是地方首長單獨可以決定的嗎？黃暐瀚建議這群關心台中會不會有核電廠的議員們，該問的對象不是盧秀燕，而是原能會主委、蘇貞昌院長或蔡英文總統。

藻礁議題引發「重啟核四」呼聲再起，甚至「移到台中」等爭議浮出檯面。（本報資料照片）

黃暐瀚直言，把「重啟核四」跟「核四蓋在台中」兩個議題弄混在一起，那就真的太瞎了，且先別問馬英九、盧秀燕同不同意，就算全台灣人都同意，連台中人也同意，該怎麼「搬」去台中？誰先來說明一下，如何可以做到？

此外，黃暐瀚也提到，核能的使用，是一種選擇，它代表著一種危險性，但也帶來經濟效益，以及穩定發電與不造成空氣污染的價值。至於要不要重啟核四，他認為，可以討論，不管持贊成或反對意見的人，都應給予尊重，給予充分的論述空間。

(中時新聞網)