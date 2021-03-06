國民黨不分區立委陳以信昨於立法院質詢時，獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，感謝政府對防疫的貢獻，引發爭議，當晚陳以信在臉書發文解釋並致歉，今早他再度發文致歉，且表示願主動向國民黨考紀會說明。

陳以信表示，昨天他在立法院總質詢時送花的舉動讓很多人錯愕誤會，這是個人事前思慮不周，讓許多支持者感到失望洩氣，他感到特別自責。

不過陳以信指出，此事初衷真的很單純，就是因為他與小兒年前從英國返台，依規定在集中檢疫所住了兩週，親身體會第一線防疫與醫護人員辛勞，所以想幫受照顧者感謝所有防疫與醫護人員，花並非是要送給蘇貞昌與陳時中個人。

陳以信說，因為獻花的舉動造成外界誤會，讓支持者感受不佳，都不是他的本意，他對此感到自責並致歉，且已向國民黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

不僅如此，稍後陳以信又在臉書發出另一篇貼文，表示在集中檢疫與自主管理都完成後的第一個週末，專程回到檢疫所送花與水果感謝防疫與醫護人員。希望讓外界將焦點回歸放在他對防疫人員的感謝。

(中時 )