T台新聞大白話製作人戴菀伶（左）受宅神朱學恒（右）邀請開直播，談藍綠內幕。 （取自朱學恒直播）

宅神朱學恒今（6）日邀請政論界福原愛—T台新聞大白話製作人戴菀伶一起開直播，兩人挖出過去政界與媒體互動的祕辛。朱學恒認為，國民黨的風格和對教改的態度，會讓自己20年都無法執政。戴菀伶則爆料，綠營執政後，對新聞的管制越來越嚴。談到2022年地方選舉，兩人都認為民進黨會輸！

對於藍綠兩大陣營的特性，戴菀伶說，民進黨的特性是，若看到敵人，先殺死敵人，再搶奪資源，然後彼此分資源，且利益一定平均分好。但國民黨不是，看到敵人在前面，先幹掉自己同志，再去拿敵人的金山銀山。民進黨從一開始就是赤腳打江山，國民黨穿皮鞋打江山，到最後皮鞋沒了，拖鞋也沒了，就乾脆不出門。

另外，戴菀伶以自己的經驗指出，民進黨過去若對新聞報導有不滿，只會抱怨一下，希望記者加幾句話，做為平衡報導，但是後來管得越來越緊。

至於「教改」對於藍綠版圖的影響，朱學恒認為，教改只是其中一因素，另外一個因素是國民黨本身不爭氣。國民黨沒有意識到局勢改變，當學生從小開始使用「日治」一詞後，就很難再跟他們解釋國民黨建設台灣，很難解釋多少原住民被日本人殺，課綱也刻意不提二二八成員謝雪紅是共產黨，電影「返校」的文本根本就是當年在抓匪諜。

最近的國民黨主席之爭，戴菀伶指出，目前藍營缺少強大的核心吸引力，主席要應付錢、要對付民進黨的追殺、要安撫派系，所以主席要扮演「桶箍」的角色，位子很難做，也很難預測。

至於民進黨內，蘇貞昌會不會選總統？戴菀伶分析，目前民進黨內部有兩種說法，一是黨內故意放話說蘇貞昌想選總統，要把這件事說到破，以消除蘇貞昌的癢癢的心。二是蘇貞昌想攏絡自己的派系，為女兒鋪路。不過朱學恒質疑，蘇貞昌女兒撐不起蘇系，且蘇系也沒有這麼大碗，炒一大碗菜，蘇貞昌的女兒也吃不下去。

最後，兩人也都認為，2022地方選舉民進黨絕對是大敗，之後就看民進黨怎麼布局2024年大選。

(中時新聞網)