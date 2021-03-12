台灣面臨缺水危機，美國知名財經巴隆周刊 (Barrons) 日前示警，若台灣水情持續吃緊，恐會衝擊全球半導體產業。行政院長蘇貞昌今表示，從這點可以看出台灣科技產業，台灣不能缺水缺電，政府早在三年前啟動鑿井抗旱、加速完成區域管線、海水淡化等措施，相當程度減輕旱象，呼籲全民支持，節約用水。

蘇貞昌表示，台灣出現56年來首度沒有颱風，以至於水情吃緊，大家都看到政府超前部署，盡心盡力，已經相當程度減輕旱災，但要稱的久，還是要全民節約用水。

水情嚴峻，恐危及台灣晶片製造及供應，經濟部長王美花表示，晶片製造是台灣的強項，當然要確保可以供應，針對水情，經濟部都有在做安排調度，包括新竹到台中進行節水等措施，未來會再視氣候狀況提出相關因應措施。

對於調度節水措施，王美花說，目的在於希望5月底前可以正常供應民生及產業用水，目前評估，只要做比較大的節水措施，相關產業仍可保持生產供應。

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(中時 )