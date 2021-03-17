水情持續嚴峻，蘇揆明將在行政院會聽取經濟部水利署「抗旱水源2.0 計畫」，其中將強化整備水情燈號黃燈以下地區抗旱水源，並透過區域調度等作為，盼可增加每日16.8萬噸水源、相當苗栗地區用水 7 成。

政院表示，經濟部水利署18日將於院會中報告「抗旱整備與應變」，其中指出，過去 4 年政府於前瞻計畫投入 287 億元辦理水資源建設，其中桃園支援新竹備援幹管、防災備援水井及伏流水等多項建設，於本次枯旱適時發揮功能，有效延長水庫供水時程。

水利署也表示，由於降雨持續偏少，為因應進入豐水期以後如降雨持續偏少的最壞情境，必須提前部署做更好的準備，因此規劃推動「抗旱水源2.0 計畫」，再進一步強化整備水情燈號黃燈以下地區抗旱水源，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水廠周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作，可增加每日16.8萬噸水源，相當於苗栗地區用水 7 成。

此外，水利署也表示，為達節約用水目的，目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。

(中時 )