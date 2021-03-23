苗栗縣水情吃緊，明德水庫蓄水率僅剩9.6％，明德水庫把握乾涸期進行清淤工程。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣水情吃緊，22日下雨明德水庫累積雨量僅0.02萬立方公尺，蓄水率仍僅剩9.6％，農田水利署苗栗管理處持續呼籲民眾節約用水，珍惜水資源；而為增加水庫蓄水量，明德水庫把握乾涸期，發包清淤工程，第二河川局以及軍方也加入清淤工作，首次有國軍加入清淤工程，預計要清出33萬噸淤泥。

明德水庫因乾旱罕見露出裸露地表，水庫內出現綠油油草原，為增加水庫蓄水量，明德水庫工作站趁乾涸期，發包清淤工程。農田水利署苗栗管理處處長謝福弘表示，每年枯水期都會趁機清理淤泥，去年11月發包自辦清淤，這次乾旱程度遠超過預期，除自辦外，連二河局以及軍方單位都加入清淤，為明德水庫清淤工程首次有國軍出動。

謝福弘指出，自辦清淤工程正進行中，將清出13萬噸淤泥，中央農田水利署跟經濟部水利署也積極協調國軍，將派出弟兄協助清淤，二河局已於22日將機具進駐水庫，預計清出10萬噸；軍方將於25日進駐，預計清出10萬噸，估計將清出33萬噸淤泥。

(中時 )