經濟部、農委會及桃園市政府今天聯合會勘阿姆坪隧道工程進度。(呂筱蟬攝)

關心水情，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦29日在石門水庫召開聯合抗旱會議，並視察阿姆坪防淤隧道進度，王美花表示正在加大清淤力度，今年清淤量一定比去年更多，石門水庫蓄水率比6月前，只降1至2％，桃園水情燈號黃燈，沒有進入橙燈。鄭文燦則表示，石門水庫在抗旱期間，希望增加庫底陸挖區、排淤、抽砂等數量，以及上游砂石疏濬量，三管齊下，讓石門水庫庫容增加。

王美花說，石門水庫阿姆坪防淤隧道由水利署來主辦，全長3700公尺，這個防淤隧道未來有排砂的作用，對石門水庫的淤積情形可以有效降低淤積，希望未來能夠至少是進出的淤泥可以平衡，維持石門水庫有效的蓄容量。

她也說，今年石門水庫清淤加強力道，包括國軍從3月25已經進駐，跟原來就有的浚挖一起來協作，趁著水比較少也是加大清淤的好時機，像去年比之前的浚挖的量增加到2.6倍，今年一定也會比去年還更多這就是目標。

桃園市長鄭文燦則說，目前阿姆坪防淤隧道只剩下130公尺就可以貫通，相信今年可以正式啟用，將來石門水庫可以增大淤積的處理能量，也可以延長使用的年限，相信這是一個關鍵的工程。目前的確是清淤的好時間，石門水庫2億立方公尺，它原本設計是3億立方公尺，經濟部水利署跟北水局現在正在擴大清淤，希望這段時間除了抗旱以外，清淤也不能減少。

(中時 )