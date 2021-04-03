【LIVE直播】太魯閣號出軌事件 台鐵最新記者會說明

台鐵太魯閣號昨在大清水隧道撞擊工程車，造成50死、178傷，成為70年來最嚴重事故。台鐵下令清查全台軌道旁的工程，清明連假後若未做好與軌道之間的防護，不得復工。交通部政務次長王國材說，過去防止外物入侵都在平交道或邊坡，未來如何針對類似地點做管理，或容易被惡意攻擊的基礎設施，都會檢討。

台鐵每年因外物入侵軌道，造成大小不一的傷亡，台鐵今舉行記者會說明太魯閣號最新救援進度，外界關注有沒有相關補強計畫，防範悲劇重演？台鐵副局長杜微表示，已全面清查全台軌道沿線工程，廠商防護要是沒有達到標準，就不能復工。

至於工程圍籬是否有相關規範，杜微強調，施工中的安全防護都有規定，至於合約中細節，台鐵會再去調查，現階段以全力救援為主。

外傳負責該邊坡維護工程的東新營造公司，早該在今年1月20日完工，如今進度卻只有99.3％。杜微證實工程確實延宕，東新已申請展延到5月，相關程序正在進行中，展延作業是否有疏漏，台鐵也會查明。

王國材也說明，可以針對防護網做檢討，以前防止外物入侵都在平交道，所以做了很多偵測器在平交道，這次的工地對平面道路也有做圍籬區隔，但是對軌道這一側沒有，對類似工地的管理，甚至容易被惡意攻擊的基礎設施，都會加強檢討。

(中時 )