日媒報導，上個月因火災而停工的日本半導體大廠瑞薩電子(Renesas Electronics)的那珂工廠可望在4月19日復工，不過，產能恢復可能要等到6月下旬。

瑞薩位於茨城縣的那珂12吋晶圓廠是生產車用晶片等產品的主力工廠，3月19日因電鍍槽電流過大導致火災，有多達23台半導體設備受到損害，影響2/3車用晶片生產線，外界擔憂可能導致車用晶片長期缺貨。

先前有消息傳出，瑞薩打算啟用位於愛媛西条的工廠進行替代生產作業，同時也尋求台灣半導體廠商協助以外包方式承接，試圖將影響範圍縮至最小，以降低損失。

據《朝日新聞》報導，瑞薩那珂廠計畫在19日復工，知情人士表示，瑞薩電子每天投入上千人進行工廠重建，重要的關鍵無塵室作業估計可在本周完成，新的半導體製造設備將陸續進駐，但部分設備則要等到5月才會購買。

報導也指出，根據日本民間單位估計，受瑞薩那珂廠大火影響，日本汽車製造商減產的規模，最多將達到240萬輛。

(中時新聞網)