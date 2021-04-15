疫情激勵宅經濟成長，對外包裝材料需求增加；加上進入傳統夏季旺季，對瓶用酯粒需求成長，遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）等紡纖廠酯粒出貨量大增，產能利用率提升。業者指出，今年酯粒產業的景氣會是近五年來最旺。

隨著全球原物料上漲，加上需求大增，瓶用酯粒今年以來的價格已比去年上漲12％以上。市場預期，遠東新、新纖、力麗上半年瓶用酯粒產線的營運績效會比去年同期成長2位數。

主要酯粒產線分布在台灣、大陸、越南、美國都有生產，年產量超過200萬噸的遠東新，今年產線幾乎都是全產全銷。而在缺櫃、運費飆漲等因素的刺激下，遠東新預期，今年整年的營運都會是熱到底。

受惠夏天飲料熱銷，每年的第二季都是瓶用酯粒的熱銷旺季，酯粒業者指出，今年更因疫情關係，外送、電商平台需求大增，下游客戶已提前在3月就已開始拉貨。

因疫情關係，全球主要品牌的庫存量極低，在疫情趨緩，加上原物料價格上漲、全球貨運缺櫃，因此搶單、下單動能增強，加上瓶用酯粒第二季即將進入傳統旺季，搶料動能增強，新纖指出，目前產能供不應求。

新纖指出，新纖瓶用酯粒產線現已全產全銷，訂單能見度看到第二季底。

疫情造成宅經濟興起，力麗指出，外帶外送產品增多，需要外包裝材消耗增加，瓶用酯粒的需求增加，加上第二季進入產品旺季，力麗瓶用酯粒產能已全產全銷。

力麗酯粒產線目前每月可產6,000噸，產能利用率已達100％；而為擴充產能，已透過去瓶頸化來增加，預計第二季的月產能可提升到每月8,500噸。

(工商 )