開徵耗水費問題引發企業關注。水利署明將在行政院會提出耗水費徵收辦法草案，行政院發言人羅秉成說，蘇揆若聽取報告後認為沒有問題，可能會就政策方向先做決定。

政院表示，水利署為達節約用水目的，目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃有4原則，包括「枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率」，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。

羅秉成說，耗水費提出的條件及時機，要有討論，水利署也會有準備，由於水情吃緊，去年6、7月就超前部署，蘇揆明會先聽取水情報告；至於耗水費，水利署明天將以草案方式提出報告，若草案沒有問題，蘇揆可能會就政策方向先做決定。

羅秉成說，耗水費不會影響民生用水，是針對用水電大戶，在不同類型上分層分級處理，因為產業不同，傳統產業是否與新興產業要有區分等都要考慮。

羅秉成並說，耗水費政策可能產生引導作用，目前台灣的供水中，自然水雨約有18％可使用，其中灌溉約占7成、民生用水2成、工業用水1成。而工業用水中又有4成會用到自來水， 若有耗水費政策，產業則可能轉而使用再生水，是否可能使民生用水多一點餘綽，政策要如何鎖定目標，不要傷及無辜，都要進一步討論。

(中時 )