蘇揆打假針？指揮中心澄清：不是台大會做的事情 14:162021/03/23 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 11.7萬劑的AZ疫苗22日開打，由行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中帶頭施打「全台第一針」，更表示接種後完全沒有不適感，望提升國人對疫苗的信心。（資料照／行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣昨天首日接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ疫苗，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中捲袖施打全台第一針，但因為全程不公開，遭外界質疑打假針。中央流行疫情指揮中心今天特別澄清，沒有打假針，將不明物體打入身體中不是台大醫院會做的事情。 疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，要特別感謝台大醫療團隊的專業協助，幫忙蘇貞昌和陳時中，並特別聲明沒有打假針，將不明物體打入身體中，不是台大醫院會做的事情。 打疫苗副作用越強越有效？指揮中心回應了 故宮也舔美跪日？遭高金素梅連番狂電11分鐘 院長結巴扛不住了 (中時 ) #蘇貞昌 #打假針 #莊人祥 #台大 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌帶頭打疫苗3疑點？網友問：誰知道針筒裡是什麼 10:592021/03/23 政治 蔡總統聲望暴衝到5成8 游盈隆：吃鳳梨又見神力女超人 12:092021/03/23 政治 保費只要200多元 打疫苗出包有理賠了 13:082021/03/23 財經 陳時中：調閱小組無助防疫 藍批藐視國會 04:102021/03/23 焦點要聞 衛福部攜手宏達電 設接種健康回報系統 04:102021/03/23 財經要聞 新聞透視》蘇揆第一針不給拍 哪門子大內宣 04:102021/03/23 焦點要聞 「微笑左投」陳冠宇 好想打奧運 04:102021/03/23 運動天地 陳吉仲：鳳梨禁令沒有政治因素 檢疫解決就可以 13:342021/03/23 政治 台灣輸出上海第5例 指揮中心認出境前已染疫 14:272021/03/23 生活 陳柏惟講出這句話 郭正亮斷言：逼顏家表態 06:302021/03/23 政治 《金融》陳(沖)新書憶當年 走過台灣金融發展 13:412021/03/23 財經 生活熱門新聞 雨彈今晚炸台灣心臟 水庫解渴了？吳德榮回4字 - 生活 安卓手機App爆閃退災情 LINE、Gmail都遭殃 一方法解決 - 生活 比預期還冷！變強烈冷氣團原因曝 鄭明典揭下波機率 - 生活 中南部終於要下雨了 解渴時刻曝：全台有獎 - 生活 中部降雨難解渴 較大雨勢恐怕得等這一波 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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