台灣昨天首日接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ疫苗，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中捲袖施打全台第一針，但因為全程不公開，遭外界質疑打假針。中央流行疫情指揮中心今天特別澄清，沒有打假針，將不明物體打入身體中不是台大醫院會做的事情。

疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，要特別感謝台大醫療團隊的專業協助，幫忙蘇貞昌和陳時中，並特別聲明沒有打假針，將不明物體打入身體中，不是台大醫院會做的事情。

(中時 )