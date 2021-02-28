效力NBA發展聯盟聖克魯斯勇士的台裔球星林書豪，日前在IG發表自己曾在發展聯盟場上被叫「新冠病毒」的種族歧視言論。對此，台北市議員羅智強在臉書上發文聲援林書豪，並批評行政院長蘇貞昌，指他仍舊不願改口稱新冠肺炎，丟光台灣人的臉。

遭攻擊「新冠病毒」後，林書豪站出來揭發G聯盟內部的種族霸凌，並且把捍衛亞裔美國人的決心涵蓋到全美的範圍，G聯盟27日也下令調查是誰辱罵林書豪「新型冠狀病毒」。

羅智強今(28日)在臉書上表示，去年林書豪說，別用武漢肺炎稱新冠病毒很難嗎？結果遭到緑營大出征，但蘇貞昌至今態度仍十分強硬，聲稱就是要說武漢肺炎。

羅智強指出，即便美國新總統拜登要求美國聯邦政府各機關，不得再用中國病毒等冠予地別的歧視性稱呼，必須用新冠病毒，蘇貞昌還是強悍的說就是要用武漢肺炎，當林書豪在美國受到歧視蘇貞昌不妨去跟美國被歧視的亞裔人士說，稱「武漢肺炎」不是歧視，看他們聽不聽得下去？「支持林書豪我+1，

蘇貞昌丟盡台灣人的臉」。

網友們也留言回應，「這位先生明明長的像大蕃薯，卻自己覺得長的像白人」、「凡事用政治意識型態考量真的對國家對人民有益處嗎？了然啊！」、「不意外，炒作族群對立不就是綠營專長」、「米國歧視亞裔人士，才不管你是中國人台灣人」。

去年林書豪說，別用武漢肺炎稱新冠病毒很難嗎？ 被緑營大出征 而蘇貞昌至今仍然強悍 我就是要說武漢肺炎 即便美國新總統拜登 要求美國聯邦政府各機關 不得再用中國病毒等冠予地別的歧視性稱呼 必須用新冠病毒 蘇貞昌 還是強悍的說 我就是要用武... 由羅智強發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)