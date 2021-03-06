行政院長蘇貞昌說會成立基金保護藻礁。(呂筱蟬攝)

藻礁連署份數不斷創新高，環保團體6日號召穿著粉紅衣，共同拍攝影片互喊口號表達捍衛藻礁的決心，8日農委會主委陳吉仲就要跟環團面對面溝通，環提出兩個訴求包含希望開類聽證會，另一個是中油能停工，行政院長蘇貞昌6日重申，這個議題不是經濟跟環保對抗，而是環保與環保的抉擇。

蘇貞昌說，政府的態度始終就是希望能夠盡全力保護藻礁，同時一定要穩定供電，因為電也是民生、工業、科學園區絕對必要的。因此，從蔡總統上任以來，我們把原本232公頃那麼大的區域，縮小剩十分之一剩23公頃，同時盡全力來保護藻礁，不但現在保護，未來還成立基金來保護。

蘇貞昌6日參加台電耗時18年興建的超一路「板橋-龍潭線」更新工程，他也說，供電一刻都不能停，也可以知道供電是多麼的辛苦與必要，會請相關部會持續和民間關心問題的人士溝通，一定儘量讓大家完整地知道資訊，在做判斷前，可以整個都清楚知道完整資訊，做正確的判斷。

(中時 )