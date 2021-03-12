水情吃緊，台積電董事長劉德音表示，有賴各廠區節制並與供應商努力，一起度過難關。台中市長盧秀燕說，市政府要做最壞打算和最好準備，與水利署預計下週進行演練。

台積電今天發起植樹薪傳計畫，從廠區所在位置出發，攜手桃園、新竹、台中、台南4地市政府同步植樹，以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來。

劉德音與台積電慈善基金會董事長張淑芬出席台中市活動現場，與盧秀燕一起種樹。對於媒體關心水情情況，劉德音表示，台積電最近營業暢旺，有賴台灣社會的支持與環境的包容。

劉德音說，今天的植樹活動是台積電綠色製造很重要的一部份。台積電希望在台灣節能、節水、降低碳排放與廢棄物，有效管理污染，在這幾個重要的方向，持續努力中。對於水情吃緊情況，有賴各廠區節制與供應商的努力，一起度過難關。

盧秀燕表示，台灣地區水情非常嚴峻，希望做最壞打算、最好準備，台中市政府與水利署預計下週進行演練。演練方案很多，因為水源是中央調度，至於採取供五停二或怎樣方案，要請中央根據實際乾旱情況做決定。

盧秀燕說，台中市政府會全力配合，因為如果要停水或減壓，勢必會衝擊到市民生活與企業，必須做好演練。

盧秀燕同時表示，市政府與台積電合作，在台中市種植更多樹木，希望透過植樹活動，能夠增綠、節能減碳，讓都市退燒，水土保持與乾旱情形能夠改善，讓台中市更宜居、更綠化。

針對藻礁保育議題與能源供應問題，盧秀燕說，現在科技進步，政府要有決心，在愛護地球、愛護藻礁與提供充足能源方面，要做到兩全其美，而不是選擇其一。（編輯：張均懋）1100312

(中央社)