全球半導體供應鍵的供貨持續吃緊，品牌廠華碩（2357）提前因應之際，也積極以尋求第二供應來源，或透過更改設計的方式靈活應對，18日華碩宣布旗下含括ROG玩家共和國及TUF Gaming系列的電競筆電機款，將採用聯發科（2454）的Wi-Fi 6連線晶片組，預期將有助華碩在供應鏈的管控上，有更高的掌握度。

華碩共同執行長胡書賓17日甫於法說會中指出，2021年整體供應鏈的產能一定會較去年增加，但從對半導體供應鏈的需求來看，包括手機、車用電子等不同產業的需求都加進來後，難保PC產業不會受到排擠。

預期來自上游供應鏈的缺料問題，今年仍將對整體產業及華碩帶來挑戰，在筆電部分，預估目前PC供貨缺口仍有25～30％，但在針對部分關鍵零組件的over booking情況，以面板為例、約出現一成多的溢單量。

儘管預期2021年整體供應鏈的產能一定會較去年增加，但華碩仍提前在去年下半年時就針對2021年的需求量，與供應鏈夥伴簽訂LTA長期合約，以相對確保掌握度較高的零組件料況，同時增加供應來源，或透過更改產品設計方式快速因應。

華碩昨（17）日公布2020年度財報，交出優於預期的獲利創高紀錄，並對今年營運釋出樂觀的成長展望後，多家法人於今（18）日紛紛調升對其目標價，亦多有調高華碩今、明年營運數字的估值，預期2021年華碩將有營收逐季走升，獲利於第三季站上高峰的表現。

營運利多發酵下，華碩18日股價開高走高後、直奔漲停，以358元高點一路鎖至收盤，帶動一波獲利了結賣壓出籠，不過排隊追買在漲停價的買單仍有近2,500張，單日爆出逾1.6萬張的成交量。

(工商 )