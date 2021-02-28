珍愛藻礁公投連署昨累計23萬9392份，距離28萬9667的門檻的目標不到6萬份，民團為了湊齊份數盼連假期間衝刺連署量。前總統馬英九今天出席二二八活動時被問到相關議題，馬英九呼籲政府應該要傾聽人民的聲音。

媒體詢問行政院長蘇貞昌說藻礁問題是馬政府時代所列的232公頃，已經大幅地刪減九成多，只有剩十分之一，儘量避開藻礁，是不是把問題推給前朝？馬英九對此則表示，政府應該要傾聽人民聲音，藻礁的問題涉及到我們能源政策本身是不是出了問題，才造成很多沒辦法接受的後果。

馬英九今天出席一系列二二八紀念日相關活動，也與二二八受難者家屬有說有笑，參加活動時也有民眾主主動前想跟馬英九合影留念。馬英九下午先參觀「標注・記憶：二二八人權特展」，並在二二八紀念館與政治受難者王添灯家屬拍照。

媒體訪問馬英九跟家屬都聊了些什麼？馬英九表示，這些都是他平常有很多互動的家屬好朋友，今天來參加他們的活動，他前前後後已經參加了20次了。

(中時 )