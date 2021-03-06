基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段審核昨（5）日通過門檻，「刪Q總部」隨後發出聲明表示，通過第一階段，僅代表跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來的60天內徵求到超過門檻的29112份連署書，更希望能有超過40000份才保險；並重申罷免陳的4大訴求：無心地方服務、無心監督民意所託、發言荒腔走板、面對質疑聲音只會刻意抹紅與分裂。

「刪Q總部」昨日在臉書發文表示，要向承辦本次業務的所有選舉委員會同仁說聲辛苦了，因為他們在農曆年前送件，若有造成大家不便，在此向各位致意，他們預計在下周五正式向中選會領取第二階段表格。

「刪Q總部」強調，通過第一階段，僅僅代表跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來的60天內徵求到超過門檻的29112份，他們預計目標希望能達到40000份，因為過程中一定還是會有資料填寫錯誤或填寫不清楚被剔除的。

不僅如此，「刪Q總部」也指出，現階段必須透過媒體向台中第二選區的鄉親朋友呼籲，他們對於罷免陳柏惟的訴求相當明確：一、無心地方服務，承諾政見一再跳票；二、無心監督民意所託，我們食品安全呼吸健康空氣的權益都不替我們守護，支持萊豬進口，護航中火；三、發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳；四面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。

針對罷免陳柏惟的訴求，「刪Q總部」特別喊話：「再次重申，沒有統獨問題、沒有政黨問題，只有罷免不適任立委這件事，領銜人阿文甚至連台灣海關都沒踏出去過，何來中共同路人的問題？」此外，「刪Q總部」也痛批，陳也說過他要對投給他的11萬選民負責、為他們服務，那台中第二選區的鄉親們就要為其他20多萬沒有被他服務到的民眾爭取權益。

(中時新聞網)