台灣基進黨立委陳柏惟第一階段罷免連署後，宅神朱學恒8日PO出一段影片，內容是日前他在質詢時偏離主題，問起蘇貞昌蝦子的問題，讓蘇貞昌十分傻眼。對此，台北市議員徐巧芯直批，陳柏惟問政品質低落，並建議罷免團體若要罷免他，用這個理由就足矣，她還分析，蘇貞昌沒有像針對國民黨立委時反嗆，是為了保護陳柏惟和台灣基進這個小綠。

針對陳柏惟質詢的內容，徐巧芯今(9日)連線接受《中天新聞》訪問時直言「太瞎了」，並直批原來陳柏惟的問政品質這麼低落。徐巧芯還發現，陳柏惟稱自己問政認真，還獲公督盟優評鑑秀立委，很多人被唬得一楞一愣的，還想說如果他問政能力很好，為何還要罷免他？

徐巧芯指出，這個影片曝光後，讓很多人發現，他要講的概念是要挺國產的疫苗，但卻沒頭沒腦的拿出三種不同國家的蝦子，蝦子跟疫苗到底有甚麼關係？蝦子的組成成分和疫苗有任何關聯嗎？蝦子是農產品，疫苗是藥品，兩個八竿子打不折的東西，怎麼會兜在一起講？

看到蘇貞昌的反應，徐巧芯直言，看他一臉懵，都可以幫他做表情包了，如果今天陳柏惟是國民黨的人，早就被蘇貞昌吐槽吐死了，但因為他是基進黨，是民進黨側翼小綠，當然要多多保護，雖然傻眼，但也不敢多講。

對於現在有罷免團體積極吞動罷免陳柏惟，徐巧芯認為，理由只需一個就足矣，即問政品質問政能力低落，既然陳柏惟沒辦法把在國會殿堂好好問政，那是不是就應該換個更有能力的人來？「我也常常在市議會質詢柯文哲，也常聽其他議員質詢，但從來沒聽過已經近乎是在質詢公開場合上開黃腔，而且質詢的問題和他前面講的完全無關、偏離主題」。

徐巧芯說，中央層級的質詢，當然要更多替重要政策和法律、把關，國民黨立委都會，握質詢台上的時間，監督政府，但這種小綠，不想監督政府，時間又太多，又要符合公督盟審查 ，就硬著頭皮上去講。

徐巧芯建議罷免團體，把問政品質低落這幾個字拿出來，絕對是足以去罷免一個立委的理由，如過他不能好好監督、把關、優良問政，那就應該讓其他更有品質的人上來為人民服務。

陳柏惟質詢超"蝦"最後5秒才知真相 疫苗=蝦子

(中時新聞網)