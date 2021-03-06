藻礁公投連署份數屢創新高，日前就已突破50萬份安全門檻，讓公投總部歡聲雷動，但「挺藻礁就是挺核四」的傳言也仍緊緊跟隨。藥師林士峰指出，這個說法有兩個思考盲點：第一，貼上標籤，汙名化核能發電，藉以煽動反核者對藻礁的負面觀感；第二，核能雖有爭議，卻至今仍是世界先進國家主要電能來源，不該全盤否決而忽略其未被時代淘汰的事實。

常在網路上評論時事、頗有名氣的藥師林士峰，6日在臉書發文表示，在藻礁公投剛開始被熱烈討論的初期，有人說支持保護藻礁，就是支持重啟核四或是支持興建核五，事實上，這裡有兩個邏輯思考上的盲點。

林士峰指出，這個說法第一個盲點就是，透過「貼上標籤」的方式，汙名化核能發電，想造成反對核能發電的人，直接不思考就反對藻礁公投成案的效果；然事實上，支持保護藻礁和支持核能發電，卻是不相關的事，台灣的能源，八成都是火力發電，核能占比約為一成左右。

至於第二個盲點，林士峰強調，核能發電的確有很多問題，光核意外的可能性以及核廢料的儲存地點，就是很燒腦的爭議；可是核能發電還沒有被時代淘汰，世界許多先進國家，仍然使用核能發電，例如美國、法國、瑞士和日本分居世界使用核能發電前四名的國家。

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「各國還有持續興建核電廠的計畫呢」、「若要說核能危險，倒不如先去了解核能的運作及安全機制比較實在。「有很多人因為對核能恐懼懷疑所以親自去參觀核四，到自己去查找資料才放下心中對核能的恐懼」、「天然氣乾淨嗎？」「與其害怕不如去了解」。

(中時新聞網)