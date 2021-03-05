國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強，連續多日在街頭推廣藻礁公投連署，吸引不少年輕人的目光。羅表示，他沒想到藻礁公投短時間內的爆發力竟這麼大；環境保護跟公投都曾是民進黨的「神主牌」，當年民進黨在環保議題上堪稱先鋒，如今執政卻反過頭來破壞自然生態，故對民進黨造成嚴重衝擊。

羅智強4日接受香港媒體《中評社》訪問表示，過去國民黨離環保議題比較遠，但在野這幾年已深切反省並重新思考，其實全球經濟發展並非首要，有很多重要價值也值得去捍衛，因為經濟發展很重要，但不能無限上綱。很多人確實會質疑國民黨推這項公投，但最後還是簽了，可見民眾喜不喜歡國民黨是一回事，保護藻礁又是另一回事；國民黨也應該檢討，自己離相關議題那麼遠，難怪民眾不信任。

羅智強指出，環境保護跟公投過去都是民進黨的神主牌，民進黨一直走在這些議題的前面，但當年自己推動藻礁議題，如今卻回過頭來破壞自然生態，不僅背棄了理念初衷還攻擊昔日同志，這些都是衝擊民進黨的主因。羅坦言，自己一開始接到環保團體的邀請很驚訝，因為本來根本不知道有這項公投，也擔憂現在才推會來不及，但此案短時間內的爆發力卻更令他驚訝。

此外，羅智強表示，萊豬議題大多是有家庭的人會關心，因為父母會關心孩子的健康，對食安會相對重視，年輕人的比例則較低；但年輕人卻對藻礁議題相當重視，認為環境保護價值不應輕易被經濟開發所凌駕，所以藻礁公投很多年輕人願意站出來，並認同這個議題是超越黨派的。

(中時新聞網)