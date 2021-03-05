鳳梨風暴來襲這單位卻神隱 國民黨氣炸：2.4億全被丟水裡

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，重創台灣農業外銷。國民黨質疑，蔡政府早在2016年就成立「台農發」，當時即宣稱要力拚水果外銷，成立資本額更高達2.4億，如今鳳梨遭難卻完全看不見功能、直接神隱，儼然與把錢丟水裡無異。

國民黨4日在臉書發文表示，最喜歡搞國家隊的蔡政府，面對中國大陸暫停進口台灣鳳梨，「我們的國家隊在哪裡？」蔡政府早在2016年就成立「台農發」，當時宣稱要靠農產國家隊，把台灣水果賣出去，結果現在大家除了看到蔡政府不斷呼籲民眾採購鳳梨以外，台農發卻完全沒有功能，台農發的成立資本額高達2.4億，現在卻直接神隱，「難道是把錢丟水裡了嗎？」

國民黨指出，台農發設置的目的，就是為了把台灣農產品銷出國外，但是蔡政府執政5年來，大陸以外市場佔比僅微幅成長6%，而蔡總統心心念念的新南向，農產品出口價值年增率甚至呈現持續下降趨勢，之前曾大內宣的鳳梨賣到澳洲，更被抓包只賣了56公斤鳳梨乾。蔡政府對於台灣水果過於依賴大陸市場缺乏警惕，長期來更沒有因應對策，才是造成台灣果農受害的主因。

面對鳳梨遭禁風暴，國民黨強調，挺果農靠的不是政治口水，而是實際行動；國民黨透過電商平台，以及小農市集直接協助果農銷售鳳梨，目前鳳梨產季正準備開始採收，面對外銷訂單銳減的衝擊，鼓勵內銷只能解決一時燃眉之急，希望蔡政府能夠正視果農的心聲，拿出更具體的行動與作為，幫助我國農產品外銷維持穩定及成長。

(中時新聞網)