近期全台掀起一股全民買鳳梨運動，民進黨屏東縣黨部為力挺台灣鳳梨農，特地到產區內埔鄉直購千斤鮮果，並直接分送至縣內50個關懷據點，為社區長輩加餐，也希望此舉能有拋磚引玉效果，號召企業與民眾，一起協助農民度過此次難關。

屏東縣黨部主委許展維指出，對岸對台灣鳳梨祭出禁銷令後，意外引爆全台購買鳳梨熱潮，政府也提出「開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工」三大措施因應，並多次呼籲全台民眾、企業踴躍響應，幫助農民生計。

縣黨部此次也決定挺身而出，除呼籲全民用新台幣相挺農民外，也主動到產地直購鮮果，並考量屏東縣關懷據點密度高，決定把水果拿來與據點長輩分享，許展維說，未來會再視據點需求，將採分批採購鳳梨方式，在盛產期間持續幫助果農。

他也呼籲民眾與企業能夠共襄盛舉，在維持產銷平衡的情況下，幫助農民穩定收益。不過許展維強調，鳳梨3月底至4月初就會步入盛產期，加上許多屏東水果包括香蕉、火龍果等紛紛產出，擔心會有排擠效應，因此希望能分散消費。

縣黨部執行長葉人魁則提到，屏東縣政府已建立媒合平台，採用分批預購方式媒合民眾訂單與果農產品，讓民眾既可隨時吃到最新鮮的蔬果，農民也可分散產銷風險，現階段就只有一個大目標，就是在保障農民朋友收入同時，也讓世界各國了解台灣優質農業的軟實力。

(中時 )