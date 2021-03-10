全台「珍愛藻礁公投」連署已破50萬大關引發熱議，由於超越法定門檻29萬份連署，蔡政府派出農委會主委陳吉仲「喝咖啡」摸頭遭拒，利用這類負面政治文化進行協商，也已凸顯藻礁議題已陷「公害政治學」。

日本琉球大學教授宇井純在1968年著作〈公害政治學〉，主要檢討日本水俁地區水銀公害問題，且從歷史因素切入國家、企業、住民、人權角度，嚴厲批判國家極權力量的無限擴張，強迫徵收人民生活的土地與資源。

總統蔡英文曾稱台灣不缺電是不爭事實，直接掩蓋能源轉型和生態保育的無為而治，政府擬在2025年將天然氣發電占比提高到50%，台電緊接計劃增設240萬瓩的天然氣機組於桃園大潭的天然氣電廠引爆藻礁危機，卻讓全民承擔這一連串華而不實的綠色能源政策跳票之殤。

台灣抵制「公害政治學」的草根力量已經不容忽視，此次逼迫政府的資本主義「國家機器」傾巢而出，這股力量開始企圖透過政治風向、政策收買、操縱媒體以及公投門檻等，導致各種光怪陸離的解套策略引發眾怒。

綠營側翼先是影射環保團體為中共同路人，緊接營造南北對立的族群衝突，並且利用傳播媒體進行議題設定轉移焦點，甚至放生全民透過公投連署自救藻礁。經濟部長王美花說：「如果藻礁公投通過，將出現電力缺口，要多用500萬噸的煤炭來提高燃煤發電量。」呼應綠營網軍抑制珍愛藻礁公投祭出「南部人請貢獻出你的肺」哏圖，散布各類網路平台製造南北矛盾，也讓環保公投被超前部署來模糊焦點，一場強收土地資源的「公害政治學」正荒謬上演。

藻礁議題已陷「公害政治學」，政府理應在公共政策上平衡土地資源，一味使用政治手段來霸凌民意，恐怕有傷亞洲民主燈塔形象。

（作者為新聞研究所學生）