藻礁議題全台熱議，公投連署人數一舉衝破法定門檻，終於讓蔡英文政府肯正視這個問題，台北市議員羅智強指出，蔡英文過去曾高調宣示會保護藻礁，甚至還寫下「藻礁永存」的承諾，如今執政了，卻用一句「政治現實」就想要打發掉過去支持她的環保團體，臉書粉專「綠查表」更直接為蔡政府的行為下標：英年藻逝，狂酸蔡英文背棄承諾的行為，這也讓羅智強大讚太過貼切，實在不推不行！

「珍愛藻礁公投」公投連署份數即將突破60萬份，驚動民進黨，派出陳吉仲今（8日）本要和環團會面，但遭環團婉拒，顯示自詡為「最會溝通政府」的蔡英文政府，在藻礁政策這塊上可以說是相當失敗。

羅智強在臉書上發文指出，蔡英文過去大力支持藻礁，更與桃園市長鄭文燦一起寫下「藻礁永存」等承諾，但如今卻「過河拆橋」，執政後就背棄了過去支持她的環保團體，「英年藻逝」這四個字簡直就是完美形容蔡英文的行為，羅智強直言，這句話不推，實在是對不起蔡英文！

羅智強的發文引來網友討論，表示「形容的太貼切了！所以說凡走過必留下痕跡！太可惡了」、「有一天蔡政府也會英溝裡翻船」、「為藻礁默哀」、「這是繼明文規定、碧仲就輕、刪Q瑤滾之後的最佳標題」、「形容太好笑了，十分諷刺」。

(中時新聞網)