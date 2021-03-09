聖文森及格瑞那丁駐台大使拜會台中市府，副市長令狐榮達盼加強雙方交流。（盧金足攝）

聖文森及格瑞那丁大使柏安卓9日率團至台中市政府拜會副市長令狐榮達，柏大使為聖國於2019年初設館後首任大使，並身兼台灣國際幸福家庭聯盟顧問，這次拜會雙方就教育文化等方面進行交流，柏大使也邀請市府合辦「聯合國60國論壇」。令狐榮達肯定雙方情誼，歡迎大使多與台中互動，加深雙方交流，也感謝台灣國際幸福家庭聯盟的用心。

令狐榮達指出，台中是台灣第二大城市，產業具高度競爭力、17所大學及47所高中職為台中孕育豐富教育資源，去年市府舉辦台中市青年模擬聯合國，聖文森在台留學生參與熱絡，希望持續加強雙方教育、文化、科技等交流。

他與柏大使成為職業外交官前都擔任過高中教師，有相同背景，市府除舉辦台中市青年模擬聯合國活動外，還舉辦「大使帶你遊世界」講座，邀請退休大使巡迴台中市公私立高中職校，分享駐外經歷，提升學生國際視野，期望有機會邀請大使參加。另也肯定台灣國際幸福家庭聯盟提議合辦「聯合國60國論壇」的用心，會配合外交部安排相關事宜。

今日拜會，令狐榮達在祕書處長顏迺倫、社會局專門委員陳素秋、教育局高中科科長李貞玲陪同下出席，與柏大使、幸福家庭聯盟秘書長張坤池、忠明高中校長鄭東昇、靜宜大學副校長任立中會面。柏大使贈送令狐副市長在台居住多年的聖文森公民卡爾創作詩集《Honey And Lime》，令狐副榮達回贈在地茶葉，盼持續推展雙方友好關係。

(中時 )