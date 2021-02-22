國民黨今天公布24日將舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀民眾黨、時代力量及專家學者探討低薪、世代正義及居住正義等社會議題，並公布民調，其中民眾黨主席柯文哲同意與會，將與國民黨主席江啟臣同台，時力則婉拒。國民黨文傳會主委王育敏表示，這次是論壇合作，單純就議題交流，就像在國會與其他政黨就監督政府都不排除合作，至於選舉部分談不上政黨合作。

江啟臣去年9月全代會表示要推出「願景台灣2030」計畫，要舉辦論壇討論社會議題，先前第一場已辦過「社會包容」議題，24日舉辦的第二場論壇議題將聚焦於「低薪、世代正義及居住正義」等議題，日後將再舉辦第三場論壇討論「永續環境」。

由於民眾黨不但同意與會，且由黨主席柯文哲親自出席，先前柯文哲曾表示在議題上可與朝野政黨合作，江啟臣也有政黨合作的說法，加上最近又傳出國民黨前發言人胡文琦擔任民眾黨顧問，因此國民黨24日的論壇，格外引起矚目。

黨內人士指出，國民黨願意就各種議題與社會各方交流，包括政黨，不過談到選舉合作就太遠了，況且黨內有許多人對柯文哲的立場及政治誠信，一直有很高疑慮。

國民黨上午發出採訪通知，24日上午10點到11點半在北市「典空間」舉辦第二場論壇，這次主題「活不起的未來」，討論內容包含低薪問題、世代正義以及居住正義，並公布「活不起的未來」最新民調數據。與會者有台大生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、立委江啟臣、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆、台北市長柯文哲，以及包括屏東市代傅建雄、民眾黨發言人陳宥丞等在內的7位青年代表共同討論，由淡大教育心理與諮商研究所教授柯志恩擔任主持人。

據悉，江啟臣、柯文哲雖將同台，但為避免被過度解讀「政黨合作」，因此除了江柯兩人分別以立委、市長互稱，就連主持人柯志恩也不以國民黨副祕書長身分出席。此外，當天上午刻意安排江啟臣、柯文哲分別於9時40分、9時50分在場外接受媒體訪問，把兩人錯開，避免「黨主席合體」印象，不過兩人會同時進場，且先握手致意。

王育敏上午受訪表示，這次論壇主要談居住正義及青年低薪問題，邀民眾黨及時力，感謝民眾黨積極回應，且由柯市長參與，但較遺憾的是時力黨主席陳椒華及立委邱顯智兩位委另有行程，不能出席。國民黨的立場是與社會對話，包括其他政黨；論壇合作單純就議題交流，就像在國會與其他政黨就監督政府都不排除合作，至於選舉部分談不上政黨合作。

對於民眾黨挖人才，王育敏說，國民黨前黨工有選擇職業的權力，至於黨籍有黨章規定，若違反黨規，相關單位會蒐集資料，必要時請當事人說明，再進一步處理。

至於修憲門檻下降、廢考監等議題，王育敏說，有關立院任何法案及監督執政黨事宜，都由立院黨團在第一線其他政黨商量討論，能合作就合作，不能就根據政黨各自主張及立場進行攻防。

(中時 )