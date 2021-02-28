中國大陸自3月起將暫停台灣鳳梨進口，今(28)日又傳出，高雄市六龜區農會下周原本要出口大陸一批蓮霧，今早已被要求暫停，眼看朝野政黨將掀起一場「水果大戰」；對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪今日表示，不管是內需或外銷都好，但意識形態治國，會好到選票沒錯，苦了農民百姓。

陳佩琪表示，「最近掀起鳳梨大戰，有人說賣方充滿敵意，人家為什麼要生意給我們做，有人說是他們先挑起敵意的，沒大聲譴責他們，就是不愛台？」但她認為，其實生意是各取所需，有賺到錢就好，好好想辦法幫農民找出路吧，不管是內需或外銷都好，意識形態治國，會好到選票沒錯，只是苦了農民百姓。

談到鳳梨議題，陳佩琪也說一個她與柯文哲之間的小故事。她說，柯文哲喜歡吃鳳梨，選舉時常有人送鳳梨和菜頭，有次柯要削鳳梨給她吃，並說得好像自己多厲害的樣子。結果，陳佩琪笑說，看柯的削法其實跟她差不多，也沒高明多少，但她仍買單大讚這是「柯式體貼」。

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(中時新聞網)