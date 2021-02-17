曾與孫鵬夫妻獨子孫安佐鬧出「墮胎風波」的網紅「老濕姬」米砂，無論社群或是YouTube頻道尺度都較為辛辣，也常聊兩性、成人話題，甚至跨足AV產業，當起影片監製兼導演，轟動一時，近日她迎接29歲生日，本來開心現身慶生趴，沒想到一進門看見5任砲友齊聚，讓大膽如她也尷尬到不行，想奪門而出。

米砂本月16日迎接29歲生日，她昨在YouTube上傳最新影片，是助理貼心幫她準備了難忘的慶生趴，邀請的與會者竟是米砂前後5任砲友，她一進門看到熟悉的臉孔一字排開，當場嚇到反射性想逃跑，但被半逼半勸坐下拍片，請她描述一下壯觀的砲友團，米砂卻是連他們的名字都記不太清楚，接下來的發展更是尷尬。

米砂被助理惡整，生日趴邀請5任砲友齊聚相認。(翻攝自米砂YouTube)

米砂坐在5任砲友中間，接受助理提案玩起真心話大冒險，內容都跟彼此之間的回憶有關，也就是閨房事，床上秘辛全被挖出，問了一輪意外曝光米砂偏愛的辦事地點是戶外，讓尺度向來很大的她，聽了也不禁直呼自己是世上最尷尬的人。

米砂回憶跟5任砲友的過往，透露曾有一次跟其中一人在過年後第一次見面，約在男方家，結果對方家人都在，她打傻眼但仍不忘跟男方家長打招呼，但照樣回房辦事，全程憋住聲音，不小心出聲還要裝出是撞到頭哀號，讓米砂直呼難忘，如今生日卻被整，遭5任砲友「歡迎」，她也自嘲閱歷甚多，「結婚可以湊一桌倒是真的」。

米砂29歲生日趴被整，跟砲友齊聚一堂。

(中時新聞網)