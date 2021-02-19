去年底西門町吹起舉牌風，不但有徵乾爹、男友，甚至有徵砲友，網紅「橫綱凱咪」在去年12月間，帶著Swag女優「黎兒」到台北市萬華區西門町舉牌「徵炮友」，被警方依妨害風化、《兒少性剝削防制條例》等罪函送台北地檢署偵辦，不過，檢察官調查後認為牌子內容雖是在尋找性交者，但並未提及性行為、青少年及對價關係，客觀上不足以刺激或滿足一般人性慾或厭惡，不符構成要件，19日將2人不起訴處分。

去年底西門町爆多舉牌妹，先是小隻女舉牌徵男友，隨後有不畏寒風短袖妹舉牌徵乾爹，條件則是不准喝醉，舉牌現象甚至延伸到東區威秀商圈，由於牌子內容的LINE帳號相同，事後被網友起底是行銷酒類，舉牌的吸引力甚至讓消防局正妹都到西門町舉牌宣導寒冬慎防瓦斯中毒。

不過，去年12月網紅「橫綱凱咪」帶著Swag女優「黎兒」到台北市萬華區西門町，則是非常勁爆的舉牌「徵炮友」，2人的舉動也引起轄區警方注意，認為兩人在青少年經常駐足的西門町內舉牌，依據社會一般通念及經驗法則，其內容有引誘他人性交的暗示，依妨害風化、兒少性剝削防制條例等罪嫌函送北檢偵辦。

不過，檢察官勘驗相關事證，認定牌子內容雖是在尋找性交者，但並未提及性行為、青少年及對價關係，客觀上不足以刺激或滿足一般人性慾或厭惡，不符構成要件，將2人不起訴處分。

(中時 )