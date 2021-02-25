新北市衛生局林姓女員工去年7月跳樓輕生，生前在臉書指控遭廖姓長照機構執行長利用權勢對她性侵，引發社會譁然；事後林女家屬提出強制性交、 恐嚇等告訴，新北地檢署今偵結全案，認定罪證不足，予以廖男不起訴處分；長期關注本案的臉書粉專今轉發林女家屬聲明，表示家屬將盡力聲請再議，以還死者公道。

據了解，家屬聲明表示，很謝謝大家的關心，對於結果家屬方面也很失望，但我們家屬方面不接受採訪，有任何疑問可以詢問律師，也請大家關注著《沒發聲不代表沒發生》，有任何新消息，我們都會發佈。

粉專貼文如下：

我們今天收到于仙一案檢方不起訴的消息，

對此結果，深感悲憤痛心之外，更多有不解。

檢方在偵結前並未傳喚告訴人及告訴代理人到案作最後補充說明，就宣布結案.

覺得地檢署此舉相當不尊重被害者家屬，也質疑是否有違一般行政流程？(僅案發當日有問家屬是提告，以及驗屍時有去聽結果說明外，檢方都沒在找過家屬)

雖然可以聲請再議，但檢方不傳家屬的舉動，讓人無法理解。

然而，最讓人痛心的是，

調閱地檢署的處分書新聞資料後，發現偵辦方向依然是以舊有的性侵案件角度來去偵辦，對於此案發生後，社會大眾所倡議的權勢性侵的理念完全被摒棄在外，其內容明顯不採納于仙生前的遺文，以及相關人證之證詞，對於處分書之說明，讓人感到無視於被害者用寶貴生命換取的的傾訴，對此，被害者家屬感到難以信服，也欠缺對社會大眾一個說明。家屬將盡力聲請再議，以還死者公道，不讓日後的社會有錯誤的典範。

(中時 )