迎接2021婦女節，彰縣府使出戰鬥「新招」，舉辦「彰化女力、幸福永續」系列活動。（吳敏菁攝）

迎接2021婦女節，彰縣府使出戰鬥「新招」，舉辦「彰化女力、幸福永續」系列活動。（吳敏菁攝）

迎接2021婦女節，彰縣府使出戰鬥「新招」，舉辦「彰化女力、幸福永續」系列活動。（吳敏菁攝）

婦女節有特殊意義，慶祝婦女在政治、經濟和社會等領域的貢獻及成就，由來很血汗，在追求兩性平權，女性在自由權、人身安全權、工作權、婚姻權、家庭權，以及社會參與權等領域，仍有很大努力空間，迎接2021婦女節，彰縣府也使出戰鬥「新招」，舉辦「彰化女力、幸福永續」系列活動，號召鬥陣練武功、並舉辦公益市集和講座。

縣長王惠美3日參加彰化縣警察局首場活動「WOMEN 鬥陣練武功～婦女防詐防身術研習活動」，為今年婦女節系列活動拉開序幕，王惠美和婦女姊妹一同聆聽防詐騙知識、學習基本防身術的知識與觀念，更跟著警察局的教官實際練習防身術。以行動來展現女力，傳遞防身基本概念。

王惠美表示，練習防身術，不僅增加能自我保護的能力，面對性別暴力更要勇敢說不。國際婦女節即將來臨，縣政府特別規劃一系列活動，包括2日在田中區婦女中心辦理的粉彩杯墊DIY、拓染絹印DIY等，讓大家有第二專長，透過DIY放鬆心情，且家裡更有美感，

另外3月21日將在卦山村舉辦的women38愛心公益市集，請大家將家裡不要的二手物品，拿出來與大家共享。

3月13日特別在彰化夢想館辦理名人講堂，邀請到兼具「通靈少女主角原型」及「台灣首位棒球女主審」雙重身分的劉柏君，與大家分享在男人圈內所遇到性別挑戰的心路歷程。

(中時 )