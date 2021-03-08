今天是「三八婦女節」，國民黨立委許淑華特地在臉書分享自己一張美照，並祝福全台灣婦女同胞「婦女節快樂」，許多網友看到照片後，大讚許淑華好漂亮，也祝福許婦女節快樂。

慶祝三八婦女節，許淑華今（8日）在臉書分享自己一張身穿旗袍的美照，並寫下「願每位美麗的妳，從容自在，自信前行」，祝福台灣女性「婦女節快樂」，文章發文才4小時，已累積近6000個讚和300多條網友留言。

許多網友在其po文底下留言表示，「自信認真的女人最美麗，祝褔淑華姐婦女節快樂」、「美麗的淑華委員早安，婦女佳節愉快」、「這一張拍的這麼美」，更有網友表示，「許願有妳、入主南投」。

38婦女節是為紀念女權運動，在台灣雖並未國定假日，但在俄國、阿富汗、白俄羅斯等國家，則被列為法定公共假日，可見各國對於此節日的重視，不過國際婦女節的由來到底是什麼？

19世紀西方工業化時代，經濟擴張迅速，但也導致工資低廉、超時工作等狀況，使得各地區頻傳抗議、罷工事件，1857年3月8日，美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭，雖最終被警方驅趕落幕，但隨後每年的這天都會出現類似的遊行抗議，儘管初期未受到太多注目，直到1908年，紐約出現15000名婦女集會遊行，抗議雇主剝削女工，要求提高工資、縮短工作時數，及女性享有投票權等，經過此抗議事件後，美國社會主義黨（Socialist Party of America，SPA）於1909年宣佈，設立「全國婦女日（National Womens Day）」。

(中時新聞網)