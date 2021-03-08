適逢3月8日國際婦女節，新北市警察局長黃宗仁今（8日）主持警局晨報中，表揚性平講習中性平亮點方案獲王委員評選最優良3單位，包含刑事警察大隊「推動防治數位性別暴力案件」、行政科「騎警隊縮減性別差異計畫」及少年警察隊「雪松女孩與玫瑰少年，新北平權讚出來」，頒贈禮券鼓勵相關承辦人員的用心。

黃宗仁表示，有人的地方就應具備性平觀念，除了業務的推動要注意性平，在個人的執勤、生活及跟民眾相處上，也要時時注意性平的觀念，並要求同仁要善用各項性別主流化工具宣導，如網路社群、平面文宣、電子媒體、戶外媒體LED電視牆等，提升民眾對於性別平等、平權意識的概念，將性平觀念從小札根。

警察局指出，推動各項政策及措施中，積極保障婦女權益不遺餘力，另為持續推動性平工作，期於各項業務中納入性別觀點，特於今年1月中旬聘請性平專家王如玄辨理教育講習訓練，會中更就警政各業務集思廣益、研提多項性平亮點方案，每案都別出心裁，深受肯定。

新北市婦幼隊補充，推出「警察姊姊說故事2.0」系列故事書共分為6集，為「與眾不同的多多」、「魔法波波的考驗」、「誰幫了花栗鼠媽媽」、「嘎嘎的魔法長袖」及「斑馬娜娜的一場惡夢」、「送子鳥即刻救援」。

分別對應性騷擾、性侵害、家庭暴力、兒童保護及兒少性剝削等5項婦幼安全相關議題，以生動有趣的圖畫配合淺顯易懂的文字，讓孩童容易了解宣導內容，讓自我保護的意識從小扎根。

(中時 )