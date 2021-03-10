今年是Chromebooks誕生十周年，英特爾、Google及其更為廣泛的生態系之間，綿延不斷的夥伴關係仍繼續帶來創新，搭載英特爾技術的Chromebooks能夠提供以雲端為優先考量的PC使用體驗，無論於教室課堂當中使用，再到工作、遊戲等任何地方均提供優異的連結性。

英特爾副總裁暨筆記型電腦用戶平台事業部總經理Chris Walker表示，過去一年提醒著我們，PC是我們生活當中不可或缺的一部份。英特爾和Google擁有共同的願景，那就是提供對人們最為重要的運算體驗。過十年之內，我們共同推動Chrome生態系的驚人成長與發展，其功能與效能達到令人驚豔的水準。我們很高興在此合作之上，持續推動創新前行。

自從2011年推出首款裝置，整個生態系已成熟發展，並為全球學生、教育工作者、一般消費族群與企業帶來超過1億台Chromebooks。在十年之間，英特爾、Google與原始設備製造商（OEM）緊密合作，推出超過100款以上採用英特爾技術的Chromebook設計，並驅動創新的新領域。

近日，英特爾透過下列方式持續發展這些體驗，包括具備Intel Iris Xe Graphics繪圖核心的第11代Intel Core處理器，為Chromebooks最佳體驗提供最佳化。Thunderbolt是英特爾為資料、視訊與電源所提供的通用纜線連接性解決方案，將於今年以Intel Evo平台驗證方式首度登上Chromebooks。

英特爾今年春季將推出Intel Celeron與Intel Pentium Silver處理器，是為教育市場提供OEM設計。由英特爾共同創立的Modern Computing Alliance結合硬體與軟體領導者，共同為Google Chrome商業生態系提供嶄新、產業級創新

展望未來十年，英特爾很高興繼續擴展與Google的夥伴關係，讓使用者能夠提升對於Chrome OS生態系的期望。

(工商 )