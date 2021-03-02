知名「樂扉寶寶米餅」遭離職員工爆料以工業用氮氣填充食品，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄；業者稍早發布聲明，解釋當時因供應商強調氮氣純度高達99.9，才會合作使用，未來會更審慎把關；此外業者更反控爆料人提供的老鼠屍體及排泄物照片，均為惡意人為加工照，不排除提告。

樂扉食品聲明解釋，最初產品是使用密封透明塑膠罐、乾燥劑的方式販售，為了更優化產品，研究市面上許多大品牌都使用氮氣充填包裝，才因此改用氨氣填充，一來可以有效將氧氣排出、細菌在缺氧狀態下不易生存，二來更能增加食品保存性，食物不容易氧化。基於以上考量才採用填充氮氣的方式取代。

樂扉食品指出，後來找到目前配合的氮氣供應商洽談，當時供應商強調，提供的氮氣穩定性很高，對食品無害，也有產品純度分析報告，證明供應的氮氣純度高達99.9999％，符合國際規範，當時本著雙方誠信的態度展開合作，未料今日發現此氮氣氣瓶並未符合相關法律規範，是不該有的自身疏忽，「對廣大消費者感到十二萬分歉意，經過此次教訓我們痛定思痛，今後一定會以更加謹慎的心來把關。」

不過樂扉食品質疑，該位向週刊爆料的離職員工其心可議，其向週刊提供的老鼠屍體及排泄物等照片，均為人為外部加工拍照，「公司保留法律追訴權，不排除提告。」

樂扉食品指出，這位離職員工在4年任期內，原先頗受負責人信賴，派他擔任廠長一職，全權管理廠區環境，但他在職期間曾不斷要求加薪、升職、股份，公司基於愛才席才，其後支付超過150萬元。不料該員工去年11月離職，離職後隨即流出蟲害照片，其心可議。

樂扉食品強調，公司遵守相關衛生法規規範，並為了符合ISO22000、HACCP等嚴格要求，內部每一次在產線製程後都會做全廠大清潔確保環境衛生無虞，並且每個月都會請合格清潔廠商到廠區做全面性清潔消毒、防治病蟲害等措施。

(中時 )