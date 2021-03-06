一名女子日前入住台北大直某酒店，晚餐過後爆發蕁麻疹，認定與食物有關，後上網發文指控酒店原承諾將負擔康復前的所有醫療費用，後又反悔，但網友看完卻紛紛挺爆業者，而酒店也發聲明表示，以盡最大努力服務、提供協助與關懷。

一名女網友在社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》發文分享，她在2月27日下午五點入住台北大直某酒店，半小時後至酒店內的餐廳用餐，大約晚上七點左右回房間，突然感覺身體搔癢，由於本身不是過敏體質，也未曾發生過食物中毒的反應，因此起初懷疑恐是床單、被套不乾淨。但詢問同行友人之後，則開始懷疑是否為「食物中毒」。

女網友表示，她在27日晚間11點左右拍下症狀，一邊致電給酒店前台告知此狀況，業者派了一位員工上來檢查是否該就醫，討論過後決定送急診治療，當時打了兩針（類固醇、抗過敏），在醫院待了1.5小時後症狀消除，以為沒事就回酒店休息。結果到了3月1日起床發現身體搔癢「過敏狀況更嚴重」，再度就醫打點滴治療。

女網友透露，酒店人員在3月2日送餐時表示「無法再承擔她的醫藥費用」，後友人辦理退房手續時，要求業者需解釋、追蹤她的身體狀況。酒店營運總監出現表示「與友人達成共識寫在紙本上：在我完全恢復急性尋麻疹前會負擔我的醫療費用。」但隨後又反悔說：「我怕我需要支付你們一輩子的醫療費用。」

女網友透露，業者要求她再去皮膚科看診，並派人隨行，醫生和她都優先懷疑是食物所致，但飯店方卻在診間表示，所謂蕁麻疹是很廣泛的範圍，無法百分之百確定是由餐廳引起的，可能是章魚、起司或大環境。而飯店「單方面」退還餐費2114元，並贈送2萬點的點數說這是他們能做的最大誠意，但原PO認為，這是消費者、病患被動接受飯店方所謂的最大誠意施捨。

女網友也附上蕁麻疹發作的照片及與業者的信件截圖，引起網友熱烈討論，而在大量的留言中，不乏與原PO持不同觀點及意見的網友，而她也回應某網友說「請問您的英文程度好嗎？」希望對方先看完所有截圖，未料網友們看完都認為飯店方處理算有誠意，紛紛留言揶揄她。

飯店業者的聲明全文。（圖／翻攝自飯店臉書）

對此，酒店也發聲明表示，自事發當下酒店秉持審慎負責的態度，給予協助和關懷，經相關諮詢，本事件屬於起因不明過敏症狀，或可能與個人體質有關，本酒店已盡最大努力與誠意提供服務。對當事人於社群媒體上的言倫，本酒店亦已進行保存，以作為法律權之保障。盼能平息言論所致商譽之減損。

後來一名律師也針對此事發文回應，網友稱吃過飯店提供的餐點後，發生身體嚴重紅腫的現象，經診治後醫師認為與食物有關，後診斷為蕁麻疹。由於當天飯店用餐客人中無第二人發生不適症狀、且也不見衛生單位對該飯店稽查不合格的情況，因此無法以個人反應就認為飯店處理餐點有缺失；另蕁麻疹主因為個人體質配合環境過敏源而發生，有很大機會終身難以治癒，而餐點是網友自行選擇的，非飯店強制餵食。

律師表示，至於飯店答應支付網友醫療費用是基於「可能發生食物中毒」為前提，但若知道是個人體質對於特定食物引發的症狀，賠償時間可能是無限期，正常的人都不會做出這樣的承諾。因此，當飯店告知不再續付醫療費時，可以說飯店已經合法撤銷之前基於錯誤動機所為的意思表示，契約自然也就不存在了。

(中時新聞網)