南部超狂喜宴，烏魚子直接整片上桌。（圖／翻攝自爆料公社）

超霸氣婚宴！一名女網友分享妹妹喜宴的菜色，從照片中可見菜色非常澎湃，中間一盤東坡肉，旁邊一圈的盤子上都是一整塊完整的烏魚子，超狂畫面引發網友熱議，2萬人瘋狂點讚直呼，這真的只有南部才有，吃完血管會塞住，超厲害。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，妹妹的喜宴的菜色超級豐盛，桌子中間擺著一大塊的東坡肉，讓人看了食指大動，但最狂的是，旁邊還擺著超多塊的「烏魚子」，完全沒切擺放在盤子裡面，讓東坡肉瞬間被比下去，也讓她忍不住讚嘆「海口人的霸氣！小孩子才跟你切一片片，這邊都是給你整塊啦！」

超狂菜色吸引2萬多人狂讚，許多網友忍不住直呼，「真的只有下南部吃喜酒才有」、「這吃完痛風會發作」、「霸氣外露、俗又有力」、「吃完血管要塞住了」、「流水席就是不一樣」、「真的好猛」、「喜宴只吃過一次這樣的！懷念」、「比較好奇這樣一桌多少錢」、「這比一桶冰淇淋還狂」、「好爽喔！」

不少網友跟著分享南部才有的超狂辦桌料理，只見一片片烏魚子疊在盤子上。（圖／翻攝自爆料公社）

另不少網友則指出「南部喜宴都是吃粗飽，北部則是吃氣氛」，也大方分享自己在南部吃喜宴的經驗，「吃過超澎湃流水席，最後炸物直接一人來一隻大雞腿」、「白蘿蔔和蒜苗整條直接奉上用啃的」、「南部婚宴的甜點，一人一大桶冰淇淋，真的很狂」。

許多網友分享南部喜宴都超猛，飯後甜點曾看過直接一人一桶冰。（圖／翻攝自爆料公社）

(中時新聞網)