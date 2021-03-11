Za的粉餅一直是台灣小資族的最愛，開架的價格卻能打造細緻持久的妝效，超高CP值讓人一用成鐵粉。今年Za粉餅全面升級，推出「妝自然無瑕粉餅EX」，一拍就有細緻透亮的氧氣奶油肌，為歡慶升級版上市，還推出買粉芯送粉盒的限定組合，非常划算。

Za「妝自然無瑕粉餅EX｣，採用獨家空氣感輕盈粉體，細緻粉質輕透貼膚，上妝不厚粉。「彈力粉末技術」含高延展性晶透粉末，細緻服貼，完美隱形毛孔。抗暗沉配方及控油粉末，長時間抑制油光，打造持久不暗沉的奶油肌。

Za「妝自然無瑕粉餅EX｣妝效與包裝同步升級，持妝更透亮、毛孔更隱形、保濕更持久、粉質更細緻、油光更隱形。（邱映慈攝）

本次粉體加入特殊磁力科技讓妝效更持久，含特殊油份能與其它妝前、底妝完美結合，達到長效持妝效果。與Za美白防曬霜家族搭配使用，效果更佳。添加保濕護膚成分，潤澤不乾澀、持妝不暗沉。此外，防曬係數更升級至SPF30．PA +++，更能有效抵禦紫外線。這次的色號是專門為台灣常見膚色調配，色號超貼近膚色，不需擔心顯黃問題。

Za「妝自然無瑕粉餅EX｣色號專為台灣常見膚色調配，不需擔心顯黃。（邱映慈攝）

為慶祝升級版上市，3月推出買粉蕊贈粉盒的「Za妝自然無瑕粉餅EX限定組」，只要360元，購買妝自然無瑕粉餅EX的粉芯，就能獲得超可愛的裸粉色霧面粉盒，包裝質感升級，隨身攜帶拿出來補妝都能擁有好心情。

Za「妝自然無瑕粉餅EX｣粉盒是有質感的裸粉色。（邱映慈攝）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Za粉餅成分升級，新包裝裸粉色霧面粉盒超可愛！

★獎品內容 ｜ Za妝自然無瑕粉餅EX限定組*1，色號隨機

★公佈時間 ｜ 2021/3/18

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)