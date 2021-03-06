高雄一名八旬老婦日前至銀行一口氣提領290萬現金欲至銀樓購買黃金，但銀行擔心老婦遭詐騙，趕緊通報警方，員警也進行勸說，並在與銀樓聯繫後得知，原來這名婦人是銀行附近的「隱藏貴婦」經常以買黃金為樂，結果這下卻延誤了一個多小時「時機」，黃金又漲價，婦人最後多花了7000元才買到手。

員警4日中午接獲銀行通報指出有婦人提領大量現金，警方來到銀行詢問婦人：「是不是有書記官有要來拿錢？」老婦隨口回稱「我也怕得要死。」警方見她這麼說，加上劉婦一直催促員警放行，懷疑婦人遇上騙徒。

但員警聯繫銀樓後，確認劉婦的確常購買黃金，原本的阻詐任務當場改為「護鈔」，並陪同婦人到前往熱河街銀樓。

員警原本前往勸詐行動，經了解婦人真的是要進行黃金投資，立即成了護鈔行動，保護老婦前往銀樓購買黃金。（圖／翻攝畫面）

不料，當劉婦帶著290萬元回到銀樓後，沒想到金價又漲了，店員透露要291萬元。劉婦嫌貴又跑了兩家銀樓，但發覺價格更高，只好折返第一家忍痛成交，嘆稱「耽誤時機，漲了7000元。」

銀樓業者表示，「一般的黃金，當天波動不會那麼大，主要是因為剛好碰到美股大跌影響，黃金才跟著大跌，才會有這麼大的瞬間波動。」

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(中時新聞網)