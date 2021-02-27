老婦返家撞見小偷行竊 遭磚塊砸頭慘倒血泊，畫面中為25歲的賴姓兇嫌。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

老婦返家撞見小偷行竊 遭磚塊砸頭慘倒血泊，畫面中為25歲的賴姓兇嫌。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

老婦返家撞見小偷行竊 遭磚塊砸頭慘倒血泊。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市七堵區一名80多歲蔡姓老婦於25日下午返家時，撞見一名男子侵入家中行竊，該男因擔心東窗事發，竟然狠心磚塊猛擊婦人頭部後逃逸，老婦兒子返家時看見母親倒在血泊中大吃一驚，連忙送醫，救治後終於脫險，仍在加護病房觀察，警方火速在案發8小時後逮到賴嫌，依殺人未遂送辦，聲押獲准。

據了解，賴姓無業男子，經常睡廟宇、公園、公寓頂樓等地，以四處為家，是社區頭痛人物，在25日下午涉嫌侵入基隆市七堵區自治街一棟四樓透天厝行竊，未料80多歲蔡姓老婦剛好返家，竟撿起屋內一塊磚塊，重擊蔡婦頭部多次，打得蔡姓老婦頭破血流後，才慌忙逃逸。

蔡姓老婦的兒子下班回家時，回到家發現倒在血泊中的老母親，趕緊將她送醫急救，經醫院急救後雖脫離險境，但仍因頭部受創嚴重，目前還在加護病房觀察中。

轄區基隆市警三分局獲報後，因新任分局長呂芳逸26日才剛到任，局長林炎田指派基隆市警局刑警大隊大隊長紀延熹坐鎮三分局，組成專案小組全力緝凶，但25歲的賴男犯案後行蹤不明，讓辦案人員傷透腦筋，專案小組到處找人，直到深夜11點才在中正區安瀾橋附近才將他逮捕到案。

警方在訊後，將賴嫌依殺人未遂罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官複訊後，以賴嫌有逃亡及再犯之虞，向法院聲押獲准。

(中時 )