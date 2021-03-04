你是誰？你別想騙我回家？日前凌晨4點多，台中市大里區一處超商內，一位90歲的老婦人，因為忘記回家的路，在超商內呆坐，店員向霧峰分局內新派出所報案，不久婦人兒子好不容易找到母親，要帶他回家，但婦人卻不認得兒子，堅持兒子是陌生人要騙她而僵持著，直到員警到場，婦人選擇相信警察，才由警察陪著回家。

現代社會，環境等各種因素，失智人口漸增，中市警局霧峰分局內新派出所，日前某日凌晨4時36分接獲報案，指大智路一超商有一婦人迷路，員警李家伶、宋威德到場發現，超商內一位男子一直不斷苦勸，坐在坐位區上的一位王姓老婦人回家，但婦人堅持該名男子是陌生人，不管男子怎麼說，她就是不願與其一同回家。

員警查證男子身分後，該男真的是老婦人的兒子，但老婦人年事已高，又患有失智症，忘記自己兒子已經成人，堅持兒子還在念書，該名男子是冒充她兒子，要騙她回家的陌生人，員警慢慢安撫老婦，取得她的信任後，老婦終於同意由員警陪著回家。

霧峰分局長陳家銘表示，警察身為人民保母，維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，並且發揮員警「多作功德，行善事」、「菩薩心警察行」之精神，彼此以「身在公門、好修行」互相激勵，做好為民服務工作的良好示範與工作指標，提供適切關懷、協助與照顧，讓需要他人關懷之民眾，得享有尊嚴、溫馨與安全之生活環境，並展現員警親民、愛民溫暖的一面，同時也呼籲家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

(中時 )