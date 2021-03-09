義大利有一名飼主，近日在醫院病逝，他養了7年的愛犬，因此並未能見到主人的最後一面，豈料牠竟在無人帶領的情況下，走了3公里找到主人的墓地，死者的女兒抵達墳墓前，才發現愛犬竟比他們還早到，讓一家人非常吃驚，網友更大讚牠有靈性。
根據《The Dodo》報導，李奧納多(Leonardo)7年前開始養狗，並取名為福明里(Fulmine)，他們的感情非常好，李奧納多上個月因病住院，但仍不忘叮嚀家人好好照顧福明里，而愛犬發現主人一直未回家，因此每當有車經過家門口時，牠便會第一個跑過去，查看是否是主人回家了。
不過，李奧納多最終敵不過病魔過世，女兒莎拉(Sara Sechi)非常傷心，也開始著手處理後事，期間曾發現福明里不見，但因平時會放養牠至戶外散步，因此家人也沒多加注意，豈料葬禮第二天，她帶兒子至墓地時，發現福明里竟趴在李奧納多的墓前，讓一家人都非常驚訝。
由於家與墓地距離3公里，讓莎拉感到非常不可思議，「沒想到會在那兒找到牠，我們沒有帶牠參加葬禮，我不知道牠怎麼知道墓地的位置」，而且這並非福明里最後一次來看主人，附近鄰居透露，在之後幾周，小狗都徘徊在公墓裡，拜訪牠逝世的好友。
莎拉表示，福明里究竟如何找到父親的墳墓，至今仍是一個謎，「我認為，牠是受到對父親的愛所指引的，或是我父親帶牠去那裡的」，而莎拉也將福明里帶回家，每天帶牠一起去看父親，「我爸很愛福明里，福明里也是如此，當我看到福明里露出哀傷表情時，我也感到很難過，我們會一起面對，走出失去親友的悲傷」。
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