告五人〈同樣一個你〉MV，邀請到金鐘視帝藍葦華與金鐘最具潛力新人獎得主李沐同台飆戲，由導演阿財（胡瑞財）執導，在演員們精湛的演技下，MV十分賺人熱淚，告五人看完後也覺得對於親情有更深一層的體悟，感動不已。

MV探究「失去」與「釋懷」，歌詞當中的忐忑與無奈，映襯出故事中一家三口所各自投射的心境。藍葦華和李沐飾演一對父女，這個家庭的母親離家開始，父親長期背負愧疚追尋、女兒承載無盡思念，父女倆以「悔恨」這道沉重的牆隔開彼此的心，儘管他們到處張貼尋人啟事，還是沒有找到母親，直到某天接獲警察局通知，等待他們的是蓋著白布的母親的遺體。

MV背景設定在15年前的台灣，當時不像現今網路資訊發達，要尋找一個人相當困難。導演藉著這個故事講述：家是個充滿情感矛盾的空間，很多時候奪門而出並非為了遠離，而是希望能有機會更靠近彼此的心，好好對待彼此、珍惜每個當下，是最重要的課題，也要珍惜身邊每個值得愛的人，就算只是一個起心動念，人生太多遺憾與苦痛，試著釋懷才有機會重新再愛。

藍葦華及李沐的精湛演出，告五人看得瞠目結舌，也表示非常開心且榮幸能邀請到兩位拍攝MV，先前也都看了兩位的作品，印象非常深刻。告五人也提到事前對於導演的劇本相當期待，覺得十分適合這首歌。

告五人看完MV也對親情有更不一樣的感觸，犬青泛淚說：「看完MV覺得有一種感動，平時我就非常珍惜和爸媽的相處，MV讓我有更深一層的體悟。」雲安立刻就想起阿嬤：「跟阿嬤一起住的好處就是，冰箱隨時都有吃不完的手作蛋糕，還有爸媽也都會做好菜放冰箱，留小紙條說微波就可以吃了，覺得非常溫暖。」哲謙也提到：「我爸媽時常問我有沒有要回家，如果要的話，他們一定會準備好一壺熱開水，我回到房間時都會看到冒著熱氣的人蔘茶，非常感動。」

而忙完這陣子的宣傳期，告五人將投身準備「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，演唱會將於5/1（六）自台中Legacy起跑，5/15（六） 在台北Legacy，5/29 （六）在高雄LIVE WAREHOUSE，3/20下週六中午12點，於拓元售票系統開賣。

告五人〈同樣一個你〉2。圖／相信音樂提供

李沐（中）和藍葦華飾演一對父女。圖／相信音樂提供

藍葦華和李沐共同飆戲。圖／相信音樂提供

告五人〈同樣一個你〉。圖／相信音樂提供

(中時 )