桃園市觀音區一名80歲的葉姓老婦，7日下午外出撿回收物時不慎跌倒，坐在路旁遲遲無法起身，路過的熱心民眾見狀將她送至派出所，但老婦有重聽情形無法順利溝通，員警便利用人臉辨識系統查出老婦身分，將她平安護送返家。

大園警分局新坡派出所所長傅錫華表示，7日下午陳姓民眾載著一名老婦人至派出所，稱該名老婦跌坐在文中路62巷路旁，遲遲無法起身、表情痛苦，陳民見狀上前關心，但因老婦有重聽情形無法順利溝通，陳民只好將她載到派出所尋求協助。

員警試著與老婦對話，但老婦言詞表達不清，在溝通上有困難，員警僅能勉強聽出老婦是在撿回收物時不慎摔倒，其餘訊息均無法得知。員警於是利用人臉辨識系統查詢，費了一番功夫後，總算查出老婦的年籍資料及住處，將她護送返家。

老婦兒子見到母親被員警送回家感到相當訝異，經員警說明緣由後，才恍然大悟連忙向警方道謝。老婦兒子表示，母親雖然行動不便，卻喜歡外出活動撿回收物品，沒想到這次竟會發生意外狀況，幸好有熱心民眾及員警的幫忙，才讓母親得以平安返家，非常感謝警方的協助。

(中時 )